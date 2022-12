Laurens Sweeck kijkt uit naar de strijd met de Grote Drie: "Ik acht mezelf niet kansloos"

Laurens Sweeck is aan een sterk seizoen bezig. In alle crossen waar hij aan deelnam, eindigde hij in de top 4. Met de komst van de Grote Drie kan daar verandering inkomen, maar Sweeck gaat de uitdaging aan.

"De komende crossen zal ik ook starten met het doel om te winnen", aldus Laurens Sweeck bij Sporza. "Maar als Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock meedoen, is de kans natuurlijk kleiner. Al beschouw ik ze als concurrenten als een ander." "Maar ik zou niet zeggen dat ik kansloos ben", ging Sweeck verder. "In een cross kan er vanalles gebeuren. De vorm van de dag is ook bepalend." Sweeck kan alleszins uitstekende resultaten voorleggen. Misschien zit hij wel in de vorm van zijn leven: "Dat weet ik niet. Ze zeggen dat je altijd rond je 28e of 29e in de vorm van je leven bent. Dus het zou wel kunnen." "Maar er zijn nog renners die heel regelmatig presteren. Kijk maar naar Lars van der Haar. Hij stond al 15 keer op het podium. Misschien is de kloof met van der Poel en Van Aert wel verkleind. Ik voel me alleszins klaar om weerstand te bieden", sloot Sweeck af.