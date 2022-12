Voorbeschouwing Superprestige Boom: Meteen twee op twee voor Mathieu van der Poel?

In de Schorre in Boom staat de vierde manche van de Superprestige op het programma.

Vorig jaar was Wout van Aert nog de sterkste in Boom voor Toon Aerts en Lars van der Haar. Bij de vrouwen was Lucinda Brand voor het tweede jaar op rij de beste, voor Van der Heijden en Betsema.

Van Aert is is er dit jaar niet bij, hij keert pas zondag in Antwerpen terug in het veld. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zijn er wel bij. Bij de vrouwen zijn de jongelingen Van Empel en Pieterse er dan weer niet.

Parcours

Het parcours in Boom is uniek in die zin dat je als toeschouwer op de goede plek bijna de hele cross kan zien. Er wordt goed gebruik gemaakt van de omgeving, waarbij de renners zeven keer op en af een heuvel moeten. De cross in Boom is meestal zwaar en renners met een grote motor winnen er meestal.

🔜 Niet Tomorrowland maar wel de Superprestige2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Superprestige2023 die te gast is in #SPBoom dit weekend. 🥳 Wij gingen alvast op parcoursverkenning. 👀 pic.twitter.com/N1jHJLXAxu — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) SuperprestigeCX/status/1597937729425260545?ref_src=twsrc%5Etfw">November 30, 2022

Favorieten vrouwen

Door de afwezigheid van Van Empel en Pieterse wordt het weer kijken naar Ceylin Alvarado en Denise Betsema. Alvarado won de laatste twee manches van de Superprestige, Betsema de eerste. In het klassement staan ze met een gelijk aantal punten.

Bij Baloise Trek Lions is het uitkijken naar Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Brand sukkelt nog altijd met haar hand, maar het parcours past haar wel volledig. Van Anrooij start voor het eerst dit seizoen in de Superprestige. Wat kan ze zonder de tegenstand van Van Empel en Pieterse?

Verder is het ook uitkijken naar Inge van der Heijden. Zij werd telkens tweede of derde in de vorige manches. Marion Norbert Riberolle werd in Hulst dan weer zesde, kan ze de lijn doortrekken? En ook alleskunner Pauline Ferrand-Prévot rijdt voor het eerst sinds het EK weer in het veld.

Favorieten mannen

Voor het eerst dit seizoen krijgen Iserbyt en Sweeck concurrentie van Mathieu van der Poel in de Superprestige en Tom Pidcock is er weer bij. Net zoals in Hulst start Van der Poel niet vooraan, maar dat belette hem niet om snel vooraan te zitten. In 2018 won Van der Poel al in Boom. Pidcock krijgt dan ook weer een mooi parcours op zijn maat.

Daarnaast zijn ook Lars van der Haar en Laurens Sweeck weer de bij de favorieten voor winst. Van der Haar rijdt al het hele seizoen op een hoog niveau en hij won ook op de Koppenberg. Sweeck zit dan weer in de vorm van zijn leven en kan tegenwoordig op elk parcours uit de voeten.

Joris Nieuwenhuis kan dan weer volop gaan in Boom, want zondag in Antwerpen is hij er niet bij. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, winnaar en tweede in 2020, zullen weer vooraan meedoen. Bij Iserbyt is het altijd de vraag hoeveel last hij van zijn blessure zal hebben.