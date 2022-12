Van Alphen behaalt grootste zege na sprint tegen Betsema: "Het werd tijd, enige gewonnen tv-cross twee jaar geleden"

De gewonnen sprint tegen Betsema betekende voor Van Alphen meteen de grootste zege uit haar carrière. De laatste grote overwinning van de 777-renster was al even geleden.

Om in Boom van de overwinning te kunnen proeven, was er ook een heuse remonte nodig. Aanvankelijk was Van Alphen niet in de voorste gelederen te bespeuren. "Ik ben nooit een goede starter geweest. Brand zat voor mij, zij werd naar buiten gedrongen en raakte een paaltje. Dan kom je ook vast te zitten. Op dit zware en brede parcours kan je snel veel terrein goedmaken, maar het blijft vervelend."

Het kwam uiteindelijk tot een tweestrijd met Betsema, die het voordeel had van de zandpassage. Toch won Van Alphen. "Ik weet niet hoe ik het heb klaargespeeld in de zandbak. Normaal heb ik het zo niet voor duwen en trekken. Mijn trainer Camiel zegt altijd dat het op dat vlak feller mag. Als je als tweede eindigt en dan de beelden bekijkt, zou je toch wat spijt hebben. Ik wist dat ik de beste kans had als ik als eerste door de zandbak ging."

MORAAL OMHOOG DOOR INHAALBEWEGING

Het was alleszins geen toeval dat de jongste van beide Nederlandse dames als winnares uit deze wedstrijd kwam. "Ik voelde me supergoed. Omdat ik zo veel kon inhalen, kreeg ik ook moraal. Op het moment dat ik wegreed van Denise Betsema, had ik iets te veel gegeven. Daardoor kwam ze ook vrij snel terug. Ik ben totaal geen sprintster. Denise gelukkig ook niet en ik kon het tot de finish volhouden."

Aan het eind telt maar één ding en dat is het feit dat die overwinning binnen is. "Mijn laatste en enige gewonnen tv-cross was in Lokeren, dat is ook alweer twee jaar geleden. Het werd dus tijd dat ik nog eens kon winnen."