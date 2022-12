🎥 Warren Barguil na loodzware triatlon waarin hij 2e eindigt: "Graag nog eens terugkeren om te winnen"

Warren Barguil eindigde zaterdag in een triatlon op La Réunion 2e. Na de finish was hij heel enthousiast.

De triatlon 0-3000 werd aangepast. Het zwemmen werd door het 2,5 km extra lopen vervangen door mogelijk vervuild water. Zo werd het een duatlon, maar het bleef loodzwaar. Warren Barguil eindigde 2e en werd pas in het slot door winnaar Cyril Bourdon voorbijgelopen.

"Het was loodzwaar, ik ben blij dat ik gefinisht ben”, zei Barguil na de finish. “Ik ben eigenlijk een beetje ziek opgestaan, allicht door de airco in de kamer. Dat valt niet mee als je moet ademen op deze hoogte, maar het komt niet daaraan dat ik 2e geworden ben. Het is echt iets aparts en iets voor specialisten en atleten met parcourskennis."

"Ik vond het jammer dat we niet hebben kunnen zwemmen, ik had er zin in. Nu hebben we 2,5 kilometer extra gelopen en het ging snoeihard. Ik zou graag terugkeren in topconditie om dan een gooi te doen naar de zege", sloot Barguil af.