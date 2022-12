Eli Iserbyt ziet in Boom zichzelf progressie boeken: "Tevreden met mijn 2e wedstrijdhelft"

Eli Iserbyt is na zijn fysieke problemen op de terugweg. In Boom was hij tevreden over de wedstrijd.

In Boom streed Eli Iserbyt met Lars van der Haar voor de 2e plaats. Van der Haar kwam in de laatste ronde beter uit de zandstrook en zo eindigde Iserbyt op plaats 3. "Ik raakte niet terug in mijn klikpedaal. Dan kan je je voor het hoofd slaan", reageerde Iserbyt in het flashinterview.

Ook was er eerder in de cross frustratie bij Iserbyt. Van der Haar liet in de achtervolging op Pidcock Iserbyt en Michael Vanthourenhout al het kopwerk doen. Achteraf reageerde van der Haar dat hij het klootzakje had uitgehangen. "Goed dat hij het zelf zei, want ik vond dat ook irritant", vond Iserbyt. "Als hij meereed, konden we misschien korter bij Pidcock geraken."

Al bij al was Iserbyt wel nog tevreden over zijn wedstrijd: "Het ging al veel beter. Ik ben tevreden met mijn 2e wedstrijdhelft."