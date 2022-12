Jesse Vandenbulcke tekent bij nieuwe ploeg na uit elkaar vallen van haar team Le Col-Wahoo

Jesse Vandenbulcke (26) mocht na de financiële problemen van haar team Le Col - Wahoo op zoek naar een nieuw team. Met het Amerikaanse Human Powered Health heeft ze dat nu gevonden. Met Vandenbulcke heeft het Amerikaanse team zijn ploeg voor volgend jaar compleet.

"Ik ben blij deel uit te maken van Human Powered Health terwijl het team naar een hoger niveau groeit. Ik ben erg opgewonden om nieuwe ervaringen op te doen", zegt Vandenbulcke over haar transfer.

Vandenbulcke heeft tot nu toe één profoverwinning, haar Belgische titel op de weg in 2019. Dit jaar reed Vandenbulcke ook de Tour uit.

🚨 ℕ𝔼𝕎 𝕊𝕀𝔾ℕ𝕀ℕ𝔾 🚨



Meet our last signing for 2023, ex-Belgian champion Jesse Vandenbulcke.



Find out more about our new racing mom who enjoys bringing a good atmosphere to race days ⚡️#HumanPoweredHealth https://t.co/anBizlODnU