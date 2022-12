Amerikaanse die onlangs nog vijfde werd op WK tijdrijden verlaat Trek-Segafredo door rugproblemen

Leah Thomas (33) onderging in februari dit jaar nog een operatie aan haar rug. Ze reed dit jaar nog een uitgebreid programma en werd onder meer Amerikaanse kampioen tijdrijden en werd ook vijfde op het WK tijdrijden.

Desondanks verlaat Thomas haar ploeg Trek-Segafredo eind dit seizoen al na één jaar. Op haar sociale media kondigt Thomas aan dat ze nu samen met artsen wil samenwerken om opnieuw pijnvrij te worden en er in het voorjaar opnieuw te staan.

In 2020 werd Thomas nog derde in de Strade Bianche na Annemiek van Vleuten en won ze ook de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (2.1).

We're sad to announce that Leah Thomas will be leaving the Team at the end of the year due to ongoing back pain.

In February 2022 Leah underwent spinal surgery and has decided to take some time away from racing to further rehabilitate.

Thank you for everything Leah! pic.twitter.com/t7QBMstifW