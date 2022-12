Autopsie op lichaam Davide Rebellin gepland op 13 december, begrafenis verder uitgesteld

De Italiaan overleed vorige week na een ongeval met een vrachtwagen.

Davide Rebellin (51) overleed vorige week woensdag na een ongeval tijdens een trainingsritje. Hij werd aangereden door een Duitse vrachtwagen en overleed ter plekke.

De Duitse vrachtwagenchauffeur werd intussen al geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt in Duitsland. De autopsie op het lichaam van Rebellin is intussen gepland op 13 december en daardoor kan hij ook niet begraven worden.

Rebellin lag nog tot 31 december onder contract als renner (bij Work Service Vitalcare Vega). "Iemand met een eeuwige liefde voor de fiets, die zo tot zijn einde komt, dat is extra dramatisch. Ik was niet goed van zijn dood", vertelde Renaat Schotte in De Tribune.

"Hij was een heel rustige kerel. Nooit zei hij een woord te veel of te luid. Rebellin was iemand die bijna fluisterde tijdens interviews", zei Schotte nog.