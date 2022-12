Aniek van Alphen won in Boom haar eerste klassementscross, maar ziet nog zwakte: "Dat is niet mijn sterkste punt"

De Nederlandse won vorige zaterdag in Boom haar eerste grote cross.

Aniek van Alphen (23) won de Superprestige in Boom voor Denise Betsema. Het was voor de Nederlandse de eerste grote zege en ze is dan ook aan heel constant seizoen bezig. Van Alphen eindigde altijd in de top tien, alleen in Maasmechelen niet toen ze veertiende werd.

Van Alphen vocht in Boom een stevig duel uit met Denise Betsema en won dankzij een slimme zet in de laatste ronde. Ze wilde op kop de laatste zandstrook induiken en dat lukte ook. Daardoor kon ze als eerste aan de laatste rechte lijn beginnen. "Ik zag Denise komen en ik was aan het wachten totdat ze me ging passeren, maar dat gebeurde gelukkig niet", zegt ze bij Wielerflits.

En toch zag het er niet altijd rooskleurig uit voor Van Alphen in Boom. Haar start was dan ook niet goed. "Dat is niet mijn sterkste punt. Ik werd ook even opgehouden, dus moest flink wat rensters inhalen. Dat ging wel vlot op dat zware parcours. Ik ging van de ene naar de andere renster, dat gaf veel moraal." Ze geraakte dus helemaal vooraan en het maakte het dan af.