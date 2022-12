🎥 Parcours E3 Saxoclassic bekend

De E3 Saxoclassic heeft het parcours voor 2023 bekendgemaakt. Wout Van Aert is de titelverdediger.

Op een voorstelling maakte de organisatie van de E3 Saxoclassic het parcours voor 2023 bekend. Die zal zo goed als hetzelfde zijn als in 2022. Enkel door wegenwerken zijn er enkele wijzigingen.

De E3 zal opnieuw 204 km lang zijn en er zijn opnieuw 17 hellingen. Het zwaartepunt zal opnieuw in de Vlaamse Ardennen liggen met onder meer het duo Kwaremont-Paterberg.

In de naam zal er wel een verschil zijn tegenover 2022. E3 Saxo Bank Classic heette de wedstrijd nog in 2022. Vanaf 2023 wordt het E3 Saxoclassic. Op de opvallende banners van de wedstrijd is het nog wachten. Wout Van Aert is de titelverdediger.