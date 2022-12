Nog een uitdager voor Remco Evenepoel? Thibaut Pinot maakt hoofddoel van Giro: "Zal de zwaarste grote ronde van het jaar zijn"

De Fransman (32) keert na vijf jaar weer terug naar de Italiaanse grote ronde.

Thibaut Pinot (32) zette de aflopen jaren vooral in op de Tour, dit jaar werd hij veertiende. Vooral in 2019 leek hij op weg naar een goed klassement, hij stond vijfde, maar hij moest afstappen in de negentiende rit door knieproblemen.

Door de opmars van David Gaudu (26) bij Groupama-FDJ en de mogelijke terugkeer van Arnaud Démare naar de Tour zal Pinot in 2023 weer inzetten op de Giro. In 2017 en 2018 na Pinot al eens deel aan de Giro. In 2017 won hij een rit en werd hij vierde, in 2018 verloor hij in de voorlaatste rit 45 minuten en zakte van plaats 3 naar 16 en gaf op.

"De Giro wordt het hoofddoel van mijn seizoen, met een duidelijk doel: winnen van de besten, op de pedalen, in bergetappes. Deze moeilijke Ronde van Italië zal waarschijnlijk de zwaarste van de drie grote rondes van het jaar zijn, en daarom degene die het best bij mij past", zegt Pinot op de sociale media van Groupama-FDJ.