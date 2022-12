Tom Pidcock verbijsterd door wedstrijdverloop in Dublin: "Ik versta het zelf niet echt"

Die Wereldbeker in Dublin, dat was toch een 'specialleke'. Pidcock moest toegeven dat hij niet verstaat waarom hij niet verder van de concurrentie weg kon rijden.

Na afloop van de eerste Wereldbekermanche ooit in Ierland deed Tom Pidcock een relaas van een volgens hem bizarre cross. "Het was heel raar. De kopgroep was lange tijd zo groot, er was geen plek om echt het verschil te make. Dit was niet echt hoe ik het verwacht had", erkende de Brit van Ineos voor de UCI-microfoon.

VERSNELLEN LUKT NIET

Op een gegeven moment was Pidcock met Van Aert wel voorop, maar de rest eerste achtervolgers keerden opnieuw terug. "Ik wilde versnellen, maar kon gewoon niet sneller gaan en bleef maar hetzelfde tempo rijden. Ik versta het zelf ook niet echt. Ik deed het beste wat ik kon, het ging niet sneller."

De wereldkampioen veldrijden kan wel naar huis met een eervolle derde plaats. "In de laatste ronde moest ik vechten om op het podium te geraken." Dat deed ie dan ook met succes. Ten slotte nog een woordje van lof voor het Ierse publiek. "Dat was fantastisch."