🎥 Amerikaans kampioenschap zorgt voor massa schuifpartijen: Clara Honsinger en Curtis White pakken nationale titel

In Amerika gingen al de nationale kampioenschappen door, met Clara Honsinger en Curtis White als winnaars bij de vrouwen en de mannen. Vooral de omstandigheden zullen nog lang in het geheugen blijven zitten.

Het Amerikaans kampioenschap veldrijden ging door in Hartford, in de staat Connecticut. Daar was het aan het sneeuwen en dat zorgde dan ook voor een spekglad rondje. De gevolgen waren navenant. Op sociale media gaan beelden rond van hoe een pak veldrijders in een bepaalde bocht en afdaling alle moeite van de wereld hebben om overeind te blijven.

Aan het eind van de dag geldt dan wel de wet van de sterkste en zijn de kampioenen ook twee namen geworden die hiervoor vooraf in aanmerking kwamen. Bij de mannen pakte Curtis White de titel nadat hij in het slot Eric Brunner kon afhouden. De laatste podiumplaats, op meer dan een minuut van de winnaar, ging naar Kerry Werner.

Bij de dames stond er geen maat op Clara Honsinger, die al haar derde Amerikaanse titel veroverde in het veldrijden. Ze smeerde de rest anderhalve minuut en meer aan. Raylyn Nuss werd tweede en pakte het zilver, Austin Killips ging als derde met brons naar huis.