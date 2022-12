De balans van Herygers: "Zal niet zeggen dat Wout het niveau van Van der Poel haalt, maar het scheelt weinig"

Paul Herygers ziet dat Wout van Aert zijn rentrée niet gemist heeft. Mathieu van der Poel was er dan wel niet bij in Dublin, het blijft knap dat Van Aert in zijn tweede cross al wist te winnen.

Er is bij de mannen toch wel sprake van nieuwe waardeverhoudingen sinds de intrede van de 'Grote Drie'. Tijd om daarvan een balans op te maken na de overwinning in Dublin van Wout van Aert. "Ik zal niet zeggen dat hij al het niveau van Mathieu van der Poel haalt, maar het scheelt weinig. Van Aert is goed, jawel", ziet Paul Herygers bij Sporza een sterke Belgische kampioen.

PARCOURS OP MAAT VAN WVA

"Hij kreeg natuurlijk een parcours voorgeschoteld dat loepzuiver was", weet Herygers ook wel. "Het was 100 procent zijn ding en het mocht zelfs nog iets zwaarder zijn. Er heeft niemand moeten lopen. Er zat variatie in het parcours."

Ondertussen steken Fem van Empel en Puck Pieterse er met kop en schouders bovenuit bij de vrouwen. "Ze zijn zuinig met hun inspanningen, crossen 1 keer per week en ze rijden iedereen in de vernieling. Van Empel en Pieterse hebben geen gebreken. Ze kunnen elke cross aan: zand of modder."