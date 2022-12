Een extra tegenstander voor Remco Evenepoel: ook Geraint Thomas bevestigt deelname aan Giro volgend jaar

De Brit reed al vier keer de Giro.

Net zoals Remco Evenepoel kiest ook voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas in 2023 voor de Giro. De meer dan 70 tijdritkilometers zullen hem waarschijnlijk net als Evenepoel overtuigd hebben om voor de Giro te kiezen.

Thomas reed al vier keer eerder de Giro. In 2020 ging Thomas niet meer van start in de vierde rit nadat hij in de neutralisatie van de derde rit gevallen was en meer dan twaalf minuten verloor.

Ook in 2017 moest Thomas vroegtijdig afstappen na een val in de negende etappe. Hij startte toen niet meer in de dertiende rit. Ook in 2012 en 2008 reed Thomas de Giro, hij werd toen respectievelijk 80ste en 118de in het eindklassement.

Thomas had op zijn sociale media begin november al aan zijn volgers gevraagd welke grote ronde hij volgend jaar moest rijden. De Giro kwam er het vaakst als antwoord uit. Of Thomas er ook echt rekening mee heeft gehouden is wel te betwijfelen.