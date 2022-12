Fenix-Deceuninck wordt eerste Belgische WorldTour-team bij vrouwen, degradatie van Lotto-Dstny en Israel-Premier Tech een feit

De UCI heeft de WorldTour licenties voor volgend seizoen bekend gemaakt.

Bij de vrouwen wordt het aantal team in de WorldTour opgedreven van dertien naar vijftien. Veertien teams waren al zo goed als zeker van hun plaats, de twee Belgische ploegen Fenix-Deceuninck en AG Insurance-NXTG streden voor de laatste plaats.

Uiteindelijk heeft Fenix-Deceuninck het pleit gewonnen en krijgt het een licentie voor één jaar. AG Insurance-NXTG en Ceratizit-WNT Pro Cycling, krijgen de UCI Continental Team status.

WorldTour teams vrouwen

Canyon Sram Racing (DUI) EF Education-Tibco-SVB (VS) FDJ-Suez (FR) Fenix-Deceuninck (BE) Greenedge Cycling (AUS) Human Powered Health (VS) Liv Racing Teqfind (NL) Movistar (SPA) Team DSM (NL) Team Jumbo Visma (NL) Team SD Worx (NL) Trek-Segafredo (VS) UAE Team (VAE) Uno-X Pro Cycling (NO) Israel Premier Tech Roland (ZWI)

Bij de mannen hebben 18 teams een licentie gekregen voor de WorldTour van 2023 tot eind 2025. Door het inmiddels gekende degradatiesysteem zakken Lotto-Dstny en Israel-Premier Tech uit de WorldTour en komen Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic in hun plaats.

Lotto-Dstny, Israel-Premier Tech en het Noorse Uno-X dienden ook een aanvraag in voor de WorldTour, maar gaan dus verder als ProTeam. Team DSM kreeg een licentie voor één jaar en moet nog aantonen dat het ook in 2024 en 2024 over voldoende middelen zal beschikken.

WorldTour Teams mannen