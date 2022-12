Laurens Sweeck rijdt in Dublin een slimme cross

Laurens Sweeck eindigde in Dublin 2e. Daarmee deed hij een goede zaak in het klassement van de wereldbeker.

In de aanloop naar de wereldbekercross in Dublin had Laurens Sweeck al aangegeven dat hij een goed evenwicht wil vinden om zijn leidersplaats in de wereldbeker en de superprestige te verdedigen en ondertussen ook met de kampioenschappen na Nieuwjaar rekening te houden.

Sweeck baalde dat hij niet in het wiel van Wout Van Aert zat, toen die aanviel. Maar voor de rest kan Sweeck heel tevreden zijn. Hij reed een slimme wedstrijd en op een economische manier haalde hij er het maximale resultaat uit.

De cross leende er zich ook toe. Ronden lang bleef de cross voorin gesloten. Sweeck bekeek het meestal vanaf de 2e rij en verspilde zo weinig mogelijk energie. Enkel als Eli Iserbyt, Sweecks dichtste achtervolger in de wereldbeker, op kop reed, zag je hem ook vooraan.

PAS IN DE VOORLAATSTE RONDE VOL

Enkel vanaf de voorlaatste ronde koos Sweeck ervoor om vol aan te gaan. De cross brak toen definitief open. In de zandbak zag hij Van Aert eerst nog vertrekken, maar hij zat niet in het wiel. Vervolgens merkte Sweeck in de volgende stroken dat hij nog meer in de tank had dan Iserbyt en hij versnelde. Niemand kon hem volgen en Sweeck reed onbedreigd naar plaats 2.

Sweeck pakte 30 punten voor de wereldbeker en dat Iserbyt pas 7e werd zal hem extra tevreden gesteld hebben. Sweeck liep daardoor 11 punten uit en telt na Dublin 17 punten meer. Het was zijn bedoeling om een goed evenwicht tussen goede prestaties en de wedstrijden die nog komen, te vinden. In Dublin is die meer dan geslaagd.