Ook cross in Zuid-Europa: overwinningen voor Italiaanse Silvia Persico en voor de Belg Anton Ferdinande

Er was cross in Ierland en in de VS, maar ook in Zuid-Europa. Silvia Persico en Anton Ferdinande konden op dat deel van ons continent vieren.

Persico, derde op het vorige WK, heeft de smaak ondertussen helemaal te pakken. De GP Internazionale Città di Jesolo was haar vierde C2-veldrit in haar thuisland op rij en evenveel keer bereikte ze de aankomst als winnares. Persico werd ditmaal wel tot het uiterste gedwongen door haar landgenotes Cassasola en Bulleri. Bij de mannen won Filippo Fontana, voor Ceolin en Bertolini. FERDINANDE WINT DUEL MET SPANJAARD In de Spaanse Ziklo Kross in Igorre, ook al een C2-veldrit, heeft Anton Ferdinande voor een Belgische overwinning gezorgd. De 22-jarige Ferdinande was belofte bij Pauwels Sauzen-Bingoal, tot hij dit jaar de overstap maakte naar Deschacht-Hens-Maes om prof te kunnen worden. In Spanje won hij een cross bij de elite door Kevin Suarez Fernandez te kloppen met een verschil van acht seconden. Het podium werd vervolledigd door Inguanzo Macho. Met Grégory Careme op plek 6 eindigde er nog een Belg in de top tien. Bij de vrouwen was González Blanco veruit de sterkste. Rodriguez Revert en Trabazo Bragado moesten het stellen met podiumplaatsen.