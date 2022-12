Opnieuw grondige verandering van decor in veldritland: geen Wout van Aert en Tom Pidcock in Val di Sole

Na een eerste cross in Ierland trekt de veldritwereld richting Val di Sole, zonder Van Aert en Pidcock weliswaar.

Aan Belga is bevestigd dat zowel Wout van Aert als Tom Pidcock komende zaterdag niet aan de start zullen staan van de Wereldbekermanche in het Italiaanse skigebied. Zij vervoegen het trainingskamp op de weg van hun respectievelijke ploegen. Mathieu van der Poel is er dan wel weer bij in Val di Sole.

Vorig seizoen boekte Van Aert daar in de sneeuw nog één van zijn vele overwinningen. Na amper twee crossen te hebben gereden volgt nu dus alweer een voorlopige terugkeer naar de weg, met een trip naar Valencia. Pidcock vervoegt dan weer het trainingskamp van Ineos in Mallorca. Volgende veldritafspraak voor hem is in Mol, waar ook Van Aert en Van der Poel aan de start zullen verschijnen.

MET ZIJN ALLEN NAAR DE ZON

Van Aert heeft zondagavond na zijn overwinning al een vlucht genomen richting de zon. Ook pure crossers kiezen er voor om deze week tijd te spenderen in Spanje. Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar kiezen voor deze aanpak.