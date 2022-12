Stand Wereldbeker veldrijden: Sweeck breidt voorsprong uit na tweede plaats in Dublin, Van Empel al meer dan 100 punten voor

In de stand van de Wereldbeker hebben de leiders een uitstekende zaak gedaan.

Laurens Sweeck reed in Dublin afwachtend maar koos zijn moment goed door in de voorlaatste ronde te versnellen en hij werd knap tweede. Eli Iserbyt voerde de forcing in de eerste rondes, maar hij werd pas zevende.

Daardoor kon Sweeck zijn voorsprong in de stand nog wat uitbreidden op Iserbyt, hij heeft nu 17 punten voorsprong op Iserbyt, of bijna een halve cross. Verder in de stand zijn er niet veel verschuivingen, Wout van Aert staat na twee crossen 17de.

Stand Wereldbeker mannen

Laurens Sweeck: 266 punten Eli Iserbyt: 249 punten Michael Vanthourenhout: 225 punten Lars van der Haar: 205 punten Niels Vandeputte: 148 punten

Bij de vrouwen won Fem van Empel al voor de zesde keer dit jaar in de Wereldbeker. De Nederlandse heeft zo al een voorsprong van meer dan 100 punten. Shirin van Anrooij reed door een stage niet mee in Dublin en ziet Denise Betsema en Inge van der Heijden over zich springen in de stand.

Stand Wereldbeker vrouwen