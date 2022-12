Jordi Meeus blikt vooruit op 2023: "Een grote zege en mogelijk mijn Tourdebuut"

Jordi Meeus had een niet al te gelukkig seizoen in 2022, maar in 2023 wil hij er opnieuw staan. Bij Sporza heeft hij zijn ambitie uitgesproken.

Het voorjaar van Jordi Meeusen was wat ongelukkig. Door onder meer corona gaf hij in de E3, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen op. In Parijs-Roubaix werd hij dan wel 14e. Nadien herpakte Meeus zich met een 2e plaats op het BK en zeges in de Tour of Britain en de Primus Classic. Normaal had Meeus ook nog de Vuelta gereden, maar in de Ronde van Polen liep hij een sleutelbeenbreuk op.

Ondanks de tegenslagen in 2022 blikt Meeus positief vooruit op 2023. "Ik voel me op dit moment van het jaar beter tegenover vorig seizoen. Toen had ik de Vuelta wel in de benen", klonk het bij Sporza. "Mijn grote doel is een grote zege in een WorldTour-wedstrijd pakken. Ook wil ik in de klassiekers scoren."

Ook kon Meeus al wat over de grote rondes meegeven: "Ik zit in de voorselectie van de Tour. En als het die niet wordt, wordt het de Vuelta."

Meeus start zijn seizoen in Australië. Hij zal aan de start van de Tour Down Under staan.