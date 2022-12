Cian Uijtdebroeks over zijn toekomst als groteronderenner

Cian Uijtdebroeks rijdt mogelijk in 2023 zijn 1e grote ronde. Bij Het Nieuwsblad sprak hij zich meer uit over de grote rondes in zijn latere carrière.

In 2023 zal Cian Uijtdebroeks, als alles volgens plan verloopt, zijn 1e grote ronde rijden. Normaal gezien zal dat de Vuelta worden. Aan Het Nieuwsblad lichtte hij die mogelijke 1e grote ronde toe. Uijtdebroeks vertelde dat zijn debuut in een grote ronde de volgende fase in het leerproces zal zijn. In dat leerproces probeert hij zich stap voor stap als ronderenner te ontwikkelen. Dat is de richting die hij met Bora-Hansgrohe uit wil. Het programma van Uijtdebroeks wordt ook op dat proces afgestemd. Ze kiezen bewust voor rittenkoersen van een week. De Ardennenklassiekers laat hij nog links liggen. Als hij de Vuelta zou rijden, zou dat vooral zonder druk zijn. Het zou voor de fun zijn. Er is geen ambitie voor een klassement of een ritzege.