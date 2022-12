Giro 2023: Remco Evenepoel krijgt al stevige concurrentie en er kunnen er nog bij komen

Remco Evenepoel rijdt in 2023 de Giro. Na hem bevestigden nog enkele klassementsrenners dat ze al zeker de Giro zullen rijden. Een overzicht.

De meest recente naam was Geraint Thomas. De renner van INEOS Grenadiers zal voor de 5e keer in zijn carrière de Giro rijden. In de voorbije Tour bewees Thomas dat hij in de bergen nog aardig zijn mannetje kan staan. En ook in het tijdrijden kan hij uit de voeten.

Remco Evenepoel zal ook volgens Italiaanse media concurrentie van Alexandr Vlasov rijden. De Rus reed eerder al 2 keer de Giro. In 2021 werd hij 4e. De renner van Bora-Hansgrohe zal ongetwijfeld beter willen doen.

© photonews

De volgende in het rijtje is Jack Haig van Bahrain-Victorious. Hij eindigde in de Vuelta al eens een op het podium. In 2023 kiest hij voor de Giro.

Joao Almeida reed in zijn carrière al elke seizoen de Giro. Aan het Portugese TopCycling bevestigde hij dat hij ook in 2023 naar Italië zal afreizen. De renner van Team UAE Emirates zal proberen beter te doen dan zijn 4e plaats in 2020.

JUMBO-VISMA EN EF?

Dat zijn zekerheden, maar er kunnen nog enkele serieuze concurrenten bij komen. Zo is het nog niet duidelijk wie de klassementsrenner bij Jumbo-Visma zal zijn. Mogelijk wordt dat Jonas Vingegaard, maar het kan even goed nog iemand anders zijn.

Ook is het mogelijk dat Richard Carapaz de Giro zal rijden. Het zal afhangen welke keuze de renner van EF Education-EasyPost zal maken: de dubbel Giro-Tour of de dubbel Tour-Vuelta.