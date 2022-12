Revaliderende Valgren trekt zich op aan Evenepoel na bekkenbreuk: "Hij is een soort rolmodel voor mij"

Michael Valgren viel zwaar in juni en revalideert nog altijd.

Michael Valgren (30) viel in de Route d'Occitanie zwaar in de vierde rit nadat hij te veel risico nam in een afdaling. Valgren hield er een bekken- en kniebreuk, gescheurde kruisband, binnenband en meniscus en een ontwrichte knie en heup aan over.

Valgren vloog over een vangrail en viel zo'n acht tot tien meter naar beneden. "Ik herinner mij alles en voelde meteen dat het een groot probleem was. Als ik iets naar rechts was gevallen, was ik dertig tot vijftig meter naar beneden gevallen", zegt hij op de kanalen van zijn ploeg EF Education-EasyPost.

Tour van 2024 als doel

Valgren revalideert nog altijd en begint het seizoen dan ook bij het opleidingsteam van zijn ploeg om zich niet te forceren. Valgren kijkt ook naar Remco Evenepoel, die ook zijn bekken brak na een diepe val in de Ronde van Lombardije in 2020.

"Hij is nu één van de beste renners ter wereld, hij is een soort rolmodel voor mij. Ik meet mijzelf aan zijn revalidatie, maar het is niet altijd gemakkelijk. Voor de lange termijn hoop ik nog altijd op een etappezege in de Tour: de Tour van 2024, dat is nu al een doel", zegt de Deen nog.