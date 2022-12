Jumbo-Visma in rouw na overlijden Karel van Eerd, grondlegger van hoofdsponsor van de wielerploeg

Jumbo-Visma is in rouw. Het heeft het overlijden gemeld van Karel van Eerd, grondlegger van de hoofdsponsor van de ploeg. Ploegdirecteur Richard Plugge (foto) heeft niets dan lof over hem.

Karel van Eerd is 84 geworden. In 1983 kocht hij de naam Jumbo over van een collega-ondernemer. De rest is geschiedenis. Jumbo werd een gevestigde waarde onder de supermarkten in Vlaanderen en Nederland en is sinds 2014 hoofdsponsor van wieler-en schaatsploeg Jumbo-Visma.

"Karel stond aan de basis van ons langdurige partnership en was de aanjager van onze opleiding voor jong talent. We noemen deze opleiding intern niet voor niets de Karel van Eerd Academy. Hij wilde altijd alles over de wielerploeg weten en dacht mee over de richting en de zakelijke aspecten van ons team", somt Richard Plugge de grote verdiensten van Van Eerd op.

Rust zacht, Karel van Eerd 💛



We zijn heel dankbaar voor alles wat je ons gegeven en geleerd hebt 🙏🏻



We wensen de familie, zijn vrienden en alle Jumborianen veel sterkte met dit grote verlies ✨https://t.co/6HCpDiDiOu — Team Jumbo-Visma schaatsen (@JumboVismaIce) December 15, 2022

De man was ook een persoonlijke vriend geworden van Plugge door zijn betrokkenheid bij de wielerpoeg. "We gaan hem missen en leven mee met zijn vrouw Kitty, de kinderen Colette, Frits en Monique en de rest van de familie, vrienden en Jumborianen."