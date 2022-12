Ploegdokter Lotto reageert op nieuw partnerschap: "Nieuwe inzichten opdoen, bestaande praktijken ondersteunen"

Lotto heeft een nieuw partnerschap aangekondigd. Ook voor de ploegdokters is dit belangrijk voor de manier van werken.

Lotto Dstny zal in 2023 gaan samenwerken met onderzoeksgroep PACE van de UGent rond verdere professionalisering van de performance afdeling. Die groep moet ook een klankbord worden voor ploegdokters als Peter Plessers, die zeker voordeel ziet in de samenwerking.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

"Als artsen, trainers, coaches en nutritionisten hebben wij uiteraard een gedegen basiskennis van ons domein, aangevuld met de zeer specifieke ervaring binnen de wielersport. Voor ons is het echter onmogelijk om de continue stroom aan wetenschappelijk onderzoek en publicaties bij te houden. En dat terwijl daar wel zeer interessante inzichten in te vinden zijn", weet Plessers.

"In de onderzoeksgroep onder leiding van professor Jan Boone hebben we een zeer professionele en kundige partner gevonden om die specifieke kennis naar ons te vertalen. Enerzijds om nieuwe inzichten op te doen, maar evengoed om bestaande praktijken of protocollen op wetenschappelijke basis te ondersteunen", zo ziet de arts de mogelijkheden voor de toekomst.