Remco Evenepoel stelt een uniek fotoboek samen over zijn topjaar 2022

De overwinningen van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van de Algarve en de Clasica San Sebastian. En ook nog die van de Vuelta en het WK. Die zullen in een fotoboek kunnen herbeleefd worden.

Net als andere mooie momenten tijdens het topjaar van Evenepoel. Hij toonde zijn regenboogtrui in Binche en werd gehuldigd op de Grote Markt in Brussel. Op de koop toe trouwde hij met Oumi Rayane.

Evenepoel probeert aan de hand van zelfgekozen foto's zijn verhaal 2022 te schrijven.

So many pictures and so many stories – @EvenepoelRemco has picked out his favourite and most evocative images to tell the story of his amazing 2022!



See them in Remco – Mijn Jaar 📚



On sale now, for €8.95, in book shops and stores across Flanders! pic.twitter.com/fsrEeOfuWg