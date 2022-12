Vlaams minister van Sport: "Meest genoten van WK-titel Evenepoel, hij heeft zwarte sneeuw gezien en teruggevochten"

Remco Evenepoel beroert in de gehele sportwereld. Vooral dat hij zo teruggevochten heeft na een moeilijke periode, kan op appreciatie rekenen tot ver buiten de grenzen van het wielrennen.

De Vlaamse Sportprijzen zijn uitgedeeld, met onder meer het Vlaams Sportjuweel voor Remco Evenepoel. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) blikte nadien bij VRT NWS terug op het sportjaar. "Ik heb het meest genoten van WK-titel van Remco, maar ook van het 3X3 basketbal dat we georganiseerd hebben. Een totaal nieuwe sport, maar er kwam veel volk op af."

In het geval van Evenepoel spreekt ook zijn volkse karakter aan, denkt Weyts. "Het fijne is dat onze topsporters geen elitaire mensen zijn, maar dat je die ook kan benaderen. Ook wielrenners zoals Remco: down to earth, weinig blingbling, dat zijn atleten die heel veel inspanningen moeten doen. Remco heeft zwarte sneeuw gezien, maar hij heeft teruggevochten. Dat is een belangrijke les voor jong en oud in Vlaanderen."

INVESTEREN IN OMKADERING

Waar wil de overheid nu op sportgebied nu nog gaan op inzetten? "We willen vooral meer gaan investeren in de omkadering van sporters. In coaches, in physiotherapeuten, in psychologen, in kinesisten. We willen de besten en dan moet je daar ook voor betalen. En ook in topsportinfrastructuur. Voor sporters zelf denk ik dat we al heel wat gerealiseerd hebben."