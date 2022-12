🎥 Puck Pieterse toont hele parcours in Val di Sole, Laurens Sweeck verdedigt leidersplaats op verjaardag

De sneeuwcross in Val di Sole staat zaterdag op het programma.

In het Italiaanse Val di Sole wordt er deze week in het veld gereden voor de Wereldbeker, op zaterdag en dus niet op zondag. De vrouwen starten om 13u, de mannen om 14u30. Dat om de concurrentie met de WK-finale te ontlopen en ook omdat het sneller donker wordt tussen de bergen.

Bij afwezigheid van Wout van Aert en Tom Pidcock is Mathieu van der Poel de grote favoriet bij zijn terugkeer in het veld na een stage. Laurens Sweeck blaast dan weer 29 kaarsjes uit. De leider in de Wereldbeker kan zichzelf een mooi verjaardagscadeau schenken.

De Nederlandse Puck Pieterse reed zoals elke week een rondje op het parcours met een GoPro zodat we enkele uren voor de start het hele parcours al eens kunnen zien.