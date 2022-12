Mag Pieterse na plotse gouden zaak weer dromen van Wereldbeker? "Ik heb liever punten als Van Empel niet hard valt"

Kan het bij de dames spannend worden in de Wereldbeker? Puck Pieterse nadert op Fem van Empel nadat deze uitviel tijdens de manche in Val di Sole.

Ook Pieterse vond het een uitdaging om recht te blijven. "Het was spekglad. Ik merkte dat al in de tweede bocht bij een halve slipper. Ik denk dat iedereen wel foutjes heeft gemaakt. Er waren stukken waar ik mijn vermogen wel goed kwijt kon en op de andere stukken maakte ik dat ik niet al te hard wegviel. Bepaalde stukjes werden iets gladder in de loop van de wedstrijd, maar ik kreeg ook meer het gevoel waar ik kon rijden en daar niet."

Voor dit weekend had Van Empel een riante voorsprong uitgebouwd in de Wereldbeker. Zij moet nu zonder punten huiswaarts, terwijl Pieterse het maximum heeft gepakt en zo ferm knabbelt aan de achterstand. Kan het eindklassement nog? "Ik zou nog een paar wedstrijden moeten kunnen winnen. Fem kan zelfs nog een wedstrijd missen. Alles is nog mogelijk. Ik heb wel liever de punten als Fem niet zo hard valt."

LASTIG PARCOURS

Val di Sole zal alleszins lang bijblijven in de herinneringen. Heeft Pieterse ooit al zo'n sneeuwcross gereden? "Ja, vorig jaar, hé. Dit is zeker een van de lastigere parcoursen", besluit de winnares.