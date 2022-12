Mathieu van der Poel keert na stage terug in het veld in Val di Sole: "Dit is een andere omloop dan we gewend zijn"

Na een korte stage is Mathieu van der Poel terug.

Net als zijn ploegmaat Gianni Vermeersch is Mathieu van der Poel op de afspraak in het Italiaanse Val di Sole. Na zijn drie eerste crossen trok hij op stage naar Spanje om het wegseizoen al voor te bereiden.

Na minder dan twee weken is Van der Poel terug. Hij zal voor het eerst deelnemen aan de Italiaanse sneeuwcross. "Ik voel me goed, maar dit is een andere omloop dan we gewend zijn. Het is een verraderlijk parcours, zeker met de verse sneeuw", zegt van der Poel bij Sporza.

De Nederlander lijkt zich ook te amuseren in de Italiaanse sneeuw, dat bleek al in een filmpje die opdook van Van der Poel.