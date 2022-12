Medische update Pauwels Sauzen-Bingoal: geen breuken voor Iserbyt en Van Empel na valpartijen

Voor de medische begeleiding was het door de valpartijen van Eli Iserbyt en Fem van Empel een druk dagje bij Pauwels Sauzen-Bingoal in Val di Sole.

De ploeg is inmiddels ook met een update naar buiten gekomen over zijn veldrittoppers bij de mannen en de vrouwen. Eli Iserbyt reed eerst nog even goed mee vooraan in de sneeuw, maar bezeerde zich bij een val in een bocht. Eerder had Fem van Empel bij de verkenning al tegen een paaltje gereden en in de wedstrijd knalde ze opnieuw hard tegen een paal. Voor beiden was het een valpartij met opgave.

Daarna was het dus de schade opmeten. "Na de ernstige valpartijen in Val di Sole hebben de eerste onderzoeken ter plekke gelukkig geen breuken aan het licht gebracht bij Eli Iserbyt en Fem van Empel", klinkt het in een bericht van de ploeg.

Er mag dus gehoopt worden op een snel wederoptreden. Er zullen nu nog bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden. In het geval van Van Empel zal dat gebeuren in Nederland, werd tijdens de tv-uitzending ook al bevestigd.