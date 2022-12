Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) viert podiumplek met wheelie: "Ongelooflijk, dit betekent heel veel voor mij"

En of dit een wheelie waard was! Het was dankzij Niels Vandeputte dat Alpecin-Deceuninck een man op het podium had in Val di Sole.

Mathieu van der Poel stond daar dan wel niet, Niels Vandeputte nam gezwind de rol over om vooraan in de cross strijd te leveren. "Dit is ongelooflijk. Ik heb twee weken geleden gezegd dat ik dit jaar nog heel graag podium zou rijden in een tv-cross. Om dat nu zo snel te doen in een Wereldbeker, dat betekent echt heel veel voor mij", beschrijft Vandeputte zijn emoties voor de UCI-microfoon.

Gaat de man uit Brecht nu de renner van de sneeuwcrossen worden? "Dat ga ik niet zeggen. Er zijn te weinig crossen in de sneeuw om daar uw sterk punt van te maken. Ik hou wel van de sneeuw en van het schuiven, ook al is het in de modder. Na vorig jaar keek ik er geweldig naar uit om hier terug te keren."

VEEL VERTROUWEN

Ook viel het op dat de 22-jarige crosser volop het initiatief nam. "Het is het beste om op kop te rijden op dit parcours. Ik had veel vertrouwen. Liefst had ik nog iets langer in het wiel van Michael Vanthourenhout kunnen blijven. Door enkele fouten en een lekke band heb ik niet de kans gekregen om daar echt voor te gaan."