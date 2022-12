Verrassende mannencross in Val di Sole: Vanthourenhout soleert naar winst, Van der Poel komt niet in het stuk voor

Het werd een verrassend scenario in Val di Sole. Geen Van der Poel als winnaar, wel Vanthourenhout. Ook de podiumplaatsen van Vandeputte en Kuhn zullen weinigen vooraf voorspeld hebben.

In Val di Sole zagen we aanvankelijk een beeld dat we al eerder zagen dit seizoen: superstarter Kuhn die er meteen vol tegenaan ging. Opvallend was dat de Zwitser het nu wel langer kon volhouden vooraan in de koers. Ook Niels Vandeputte profileerde zich als een aangename verrassing in deze sneeuwcross. Andere veldrijders die zich voorin meldden waren Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt.

Een naam die duidelijk ontbrak in dat lijstje: Mathieu van der Poel. Na de eerste ronde kwam de topfavoriet pas als achtste door. Zijn achterstand bedroeg al snel twintig seconden en een onzeker ogende Van der Poel had te veel last van haperingen. Er was slechts één conclusie mogelijk: Mathieu van der Poel ging niet meer vooraan geraken.

VANTHOURENHOUT WEG BIJ VANDEPUTTE

Alpecin-Deceuninck had met Vandeputte wel een andere crosser in de kop van de koers en samen met Vanthourenhout geraakte die toch van Kuhn af. Die verzeilde in een groepje met Iserbyt en Sweeck. Vanthourenhout bleef het volle pond geven en versnellingen plaatsen op de stukken waar dat mogelijk was. Het vermogen van de Europese kampioen counteren was toch net iets te hoog gegrepen voor Vandeputte.

Pauwels Sauzen-Bingoal dus op schema voor de cross te winnen, maar het kreeg ook een opdoffer te verwerken. Iserbyt bezeerde zich bij een val. Net als bij Van Empel bij de vrouwen werd het een opgave en moest hij op een brancard onder een thermisch deken weggedragen worden.

DOLGELUKKIGE NUMMERS 2 EN 3

De schade zal opgemeten moeten worden, maar gelukkig voor de ploeg heeft Michael Vanthourenhout wel een hele fraaie overwinning beet. Ook Vandeputte en Kuhn waren dolgelukkig met hun respectievelijk tweede en derde plaats. In de strijd om de laatste podiumplaats kon Kuhn nog net Laurens Sweeck afhouden. Mathieu van der Poel finishte als achtste.