Gullegem op zoek naar opvolger voor Tom Pidcock en verwelkomt extra jeugdcategorie

Gullegem, waar Tom Pidcock dit jaar won, is één van de veldritten waarvan het voor de organisatoren stilaan aftellen is.

Met een drukke periode rond Kerstmis en Nieuwjaar is het voor menig organisator aftellen naar hét moment van de waarheid. In Gullegem staat de cross volgend jaar gepland op 7 januari. De Hexia Cross in Gullegem is dit seizoen onderdeel van de Superprestige.

Wie daar in januari 2023 kan winnen, is de opvolger van Tom Pidcock. Die bleef daar dit jaar Belgen Joran Wyseure en Quinten Hermans voor. De drie voorgaande edities werden gewonnen door Mathieu van der Poel. Er zal ook een extra jeugdcategorie verwelkomd worden, want ook de nieuwelingen rijden er dit jaar een cross.

NIEUWELINGEN EERST AAN ZET

Om 10u openen de eerstejaarsnieuwelingen dan de veldritdag. Om 10u45 is het aan de tweedejaars. De junioren heren en dames rijden respectievelijk om 11u45 en 12u45 hun veldrit. Om 13u40 beginnen de dames elite eraan en de heren elite om 15u10. Pascal Braeckman, de bekende klankman van Tom Waes, is dit seizoen het gezicht van de affiche.