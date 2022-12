Viervoudig Frans kampioen Clément Venturini maakt veldritprogramma bekend

Clément Venturini heeft zijn veldritprogramma bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat hij nog 9 crossen zal rijden.

Afgelopen weekend dook Clément Venturini terug het veld in. Hij werd zaterdag en zondag 2e in een Spaanse cross. Na Kerstmis volgt het echte werk. Hij zal in totaal nog 9 crossen rijden, te beginnen met de Superprestige in Heusden-Zolder en Diegem.

Daarna volgen nog de losse cross in Loenhout, de Superprestige in Gullegem en de wereldbeker in Zonhoven. Midden januari zal Venturini het Frans kampioenschap rijden. Daar zal hij proberen een 5e titel te veroveren. Nadien volgen nog de wereldbekers in Benidorm en Besançon. Ook hoopt hij nog het WK in Hoogerheide te rijden, maar dat is afhankelijk van een eventuele selectie.

La saison de Cyclocross est lancée pour @ClemVenturini avec une belle 2ème place ce week-end 👏🏼 Découvrez son programme 👇🏼



The Cyclocross season has started for @ClemVenturini with a great 2nd place this weekend 👏🏼 Here is his program 👇🏼#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement pic.twitter.com/wGsGmjIIRA — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) December 19, 2022

"Ik ben heel blij dat ik opnieuw enkele crossen kan rijden en dat mijn programma gelijkaardig is als de voorbije jaren. Ook ben ik blij dat ik in de Superprestige en de wereldbeker me met de wereldtoppers kan meten", aldus Venturini in een korte reactie.