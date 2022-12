Remco Evenepoel maakt van Ronde van Lombardije hoofddoel: "Streep trekken onder wat er gebeurd is"

De wereldkampioen keert in 2023 terug naar de plek waar het in 2020 mis liep.

Dit jaar sloeg Remco Evenepoel de Ronde van Lombardije nog over. Na de Vuelta en het succesvolle WK in Australië kon hij zich niet nog eens opladen om naar Italië te trekken.

Dat doet hij volgend jaar zeker wel. Na de Giro focust Evenepoel op het WK tijdrijden in Glasgow en de Clasica San Sebastian, de Ronde van Lombardije wordt zijn laatste hoofddoel van het seizoen.

Evenepoel keert zo terug naar de koers waar hij in 2020 zwaar viel en doet dat met ambitie. "Nu wil ik er me echt op concentreren, met als doel er sportief te presteren en te proberen winnen, maar anderzijds ook met een emotionele reden. Ik wil er een streep trekken onder wat er twee jaar geleden gebeurd is", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.