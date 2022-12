Brand niet te verrassen: Baloise Trek-renster over eigen prestatie, overname youngsters en verschil België-Nederland

Een hoopgevende tweede plaats moet dienen als opstapje naar een betere periode voor Lucinda Brand. De Nederlandse van Baloise Trek Lions besprak na de cross in Mol een wijde reeks van thema's.

Eerst ging het uiteraard over haar eigen cross, die Brand wist af te ronden met een mooie podiumplaats. "Ik ben niet verrast over mijn eigen prestatie. Dit kan wel vertrouwen geven naar de toekomst toe. Eens ik alleen op de tweede plaats reed, wilde ik nog zien wat mogelijk was. Ik zag wel al snel dat Shirin van Anrooij te ver voorop was. Dan was het nog kwestie om een goede laatste paar ronden te rijden, in mijn eigen tempo."

ZELF NOG VERBETEREN

Brand kan met een bemoedigend resultaat naar huis. Wel in de wetenschap dat Fem van Empel en Puck Pieterse er niet bij waren en dat zijn toch de youngsters die de lakens uitdelen dit seizoen. "Vorig jaar maakten ze enigszins de aansluiting met de top en nu is het al in één keer erop en erover. Verrast over dat verschil ben ik niet. Ik hoop dat ik zelf nog hier en daar te verbeteren en denk wel dat dat moet kunnen."

Ongeacht het deelnemersveld blijft het haast wedstrijd na wedstrijd een voltallig Nederlands podium bij de dames. België heeft een grote inhaalrace af te leggen in het vrouwenveldrijden. "Wij hebben de gewoonte om met de Nederlandse dames vaker samen te trainen. Wij doen dat al een langere periode en nu doen ze dat bij België ook. Het duurt enige tijd vooraleer je daar de vruchten van plukt."