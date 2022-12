Pidcock zorgt voor gedroomd podium met 'Grote 3': "Rijd vrijwel alles in kerstperiode, wil met regelmaat presteren"

Het podium waar elke organisator van droomt, was een feit. Dankzij Pidcock, die in de kerstperiode nog meer goede prestaties wil leveren in de cross.

Dat Van Aert en Van der Poel het podium zouden halen in de avondcross in Mol, daar kon je vooraf van op aan. Door op plek 3 te eindigen, zorgde Pidcock voor een primeur. "Het eerste podium met Wout en Mathieu dit seizoen? Ja, dat klopt."

Het was wel koersen in de achtervolging voor de Brit en zijn metgezellen. "Misschien kwamen we niet terug omdat we wat naar mekaar keken. Maar ook: als je fouten maakt in het zand en een andere renner maakt snelheid, pakt die meteen veel tijd. In het zand rijden is altijd zwaar, daar kan je niet tegenop. Je moet je er echt door duwen. De regen was geen issue, dat maakte het misschien nog gemakkelijker."

GEEN CROSSTRAINING MEER SINDS DUBLIN

Zoals menig collega is het voor Pidcock momenteel schipperen tussen de weg en het veld. "Dit was nog maar de eerste cross na het goede trainingskamp dat ik achter de rug heb. Ik heb geen specifieke crosstraining meer gedaan sinds Dublin. Dus al bij al was het vrij goed."

De wereldkampioen veldrijden overloopt zijn wel zeer drukke programma van de komende weken. "Gavere, Zolder, Diegem, Loenhout, Baal: ik rijd vrijwel alles. Hopelijk kan ik met regelmaat presteren in de kerstperiode. Dit blok van veldritten ligt tussen twee trainingskampen. Het is goed om te werken op uithouding en de intensiteit."