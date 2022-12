Renner van Lotto Soudal haalt in Mol nog eens zijn crossfiets boven

Aan de Zilvermeercross in Mol doet een opvallende renner mee. Een verwoed veldrijder in de jeugd haalt nog eens zijn crossfiets boven.

Florian Vermeersch rijdt de Zilvermeercross in Mol. Daarmee rijdt hij nog eens een cyclocross. Het was al van 26 december 2020 geleden dat hij nog eens aan de start van een veldrit stond. Toen reed hij de Superprestige in Heusden-Zolder.

Cyclocross time for @FlorianVermeers at the Zilvermeer Cross in Mol tonight!



Good luck, Florian! 🤞 pic.twitter.com/5NdADtWYvg — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) December 23, 2022

Daarvoor reed hij elk seizoen een cross. Bij zijn 1e jaar bij de beloften reed hij zelfs een volwaardig crossprogramma, maar daarna koos hij resoluut voor de weg.