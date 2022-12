Winnares Van Anrooij opgetogen over crossgevoel na stage op de weg: "Opnieuw snel het ritme beet"

Een brede glimlach bij Shirin van Anrooij aan de finish. Ze was dan ook een mooie winnares van de Exact Cross in Mol bij de vrouwen.

Van Anrooij had al vroeg in de cross iedereen van zich afgeschud en maakte er vervolgens een ferme solo van. En zeggen dat ze pas nog op trainingskamp was met de ploeg. "Ik ben nog maar van gisteren terug en heb dan nog even op de rollen gereden. Als je terug komt na zo'n stage op de weg is het toch altijd uitkijken naar het gevoel op de crossfiets."

Het resultaat lijkt het antwoord al te geven, maar hoe ervaarde Van Anrooij dat persoonlijk? "Zeker in de eerste ronde heb ik dat hier ook gemerkt, maar al bij al had ik het ritme toch opnieuw snel beet. Ik sloeg een gaatje op de zandstrook en heb dat kunnen doortrekken naar de finish."

EVOLUTIE IN DE GATEN HOUDEN

We mogen er dus vanuit gaan dat Van Anrooij van die switch geen nadelen gaat ondervinden. "Het blijft wel kijken hoe dat van cross naar cross evolueert", blijft de Nederlandse voorzichtig. Na het duo Van Empel-Pieterse is Van Anrooij op haar 20ste al één van de besten in het damesveldrijden. Hoe voelt dat? "Ik had natuurlijk gehoopt dat ik een mooi seizoen zou rijden, maar ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn."