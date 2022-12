Worst koerst na anderhalve maand opnieuw en hoopt dat knie het houdt: "Tijdens wedstrijd geen hinder, nadien wel"

Bij een val op het EK bezeerde Annemarie Worst haar knie zodanig dat ze anderhalve maand niet kon koersen. De Exact Cross in Mol was haar eerste cross sinds dat EK.

Dat dateert ondertussen alweer van 5 november. Dan weet je dat ze voorzichtig met de situatie omgaan in het kamp van Annemarie Worst. De Nederlandse maakte er aan het Zilvermeer het beste van. "Aanvankelijk had ik best wel een goed gevoel. Ik dacht dat het iets minder zwaar zou zijn als ik er meteen tegenaan ging. Nadien viel ik toch even terug, maar ik heb toch nog een mooi resultaat."

Dat laatste is momenteel misschien niet eens het belangrijkste. "Eigenlijk was ik niet zo met een uitslag bezig. Ik weet waar ik sta, al zou ik liever voor de overwinning rijden. Wat mijn verwachtingen kunnen zien de komende periode, hangt af van hoe mijn knie evolueert van cross tot cross. Het wordt heel druk."

GOED HERSTELLEN

Het probleem is nog niet hellemaal van de baan, merkte de 777-renster na afloop van de cross in Mol. "Tijdens de wedstrijd had ik geen hinder. Na de cross had ik wel wat last. Kwestie van nu goed te herstellen dus."