Florian Vermeersch werd 23ste in Mol en een ronde voor het einde uit koers gehaald: "Onterecht"

Vermeersch startte nog eens in een veldrit.

Florian Vermeersch (23) startte voor het eerst in twee jaar nog eens in een veldrit. Bij de jeugd was Vermeersch voltijds crosser maar sinds een aantal jaar focust hij volledig op de weg. En met succes al, want dit jaar won Vermeersch de Antwerp Port Epic.

In Mol reed hij dus nog eens in het veld. Het doel van Vermeersch was om niet gedubbeld te worden, maar dat lukte niet omdat hij mogelijk gedubbeld ging worden werd hij uit koers gehaald En dat terwijl Van Aert en co al heel wat gedubbelde renners hadden moeten inhalen.

"Onterecht. Toen ik aan de slotronde wou beginnen, zat Van Aert nog een dikke minuut achter mij. Ik had probleemloos kunnen uitrijden zonder gedubbeld te worden, maar de jurycommissaris en de 80%-regel beslisten daar anders over. Jammer", zei Vermeersch achteraf. Hij werd uiteindelijk op plek 23 gezet.