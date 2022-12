Remco Evenepoel mag mee de Giro-selectie bepalen: "Voor drie vierde heb ik heb ik er mijn zeg in"

Remco Evenepoel zal in de Giro de absolute kopman van Soudal Quick-Step zijn. Ook mag hij zijn zegje over de selectie doen.

Soudal Quick-Step zal met Remco Evenepoel met een absolute kopman naar de Giro trekken. Ook zal Evenepoel mee mogen bepalen wie in de selectie zal zitten. "Over drie vierde van de selectie heb ik mijn zeg in. 2 van de 8 plaatsen bepalen de teamleiding en Patrick Lefevere", aldus Evenepoel bij Het Laatste Nieuws.

Ook had Evenepoel het nog eens over zijn ambities: "Ik wil sowieso een rit winnen. Bij voorkeur is dat een van de tijdritten. Daarnaast wil ik ook een bergrit winnen. Dus dat zijn eigenlijk 2 ritzeges."

Als Vuelta-winnaar heeft Evenepoel voorlopig voorzichtige klassementsambities. Hij gaat eerst voor het podium. "Bij de 1e 3 in een grote ronde eindigen, is al een prachtprestatie op zich. De mensen moeten begrijpen dat de Giro en de Vuelta anders wedstrijden zijn en ik wil gewoon realistisch zijn", besloot Evenepoel.