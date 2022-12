UPDATE: Eli Iserbyt en Fem van Empel rijden niet in Gavere, ook twijfels over Heusden-Zolder

Het is officieel bevestigd. Eli Iserbyt en Fem van Empel rijden niet in Gavere.

Na hun val in Val di Sole was het een race tegen de tijd om zich voor Gavere klaar te stomen. Beiden hadden nog altijd last hun heup en knie, maar 2 dagen voor Gavere bevestigde Pauwels Sauzen-Bingoal dat Gavere nog te vroeg komt.

Dat is een aderlating voor hun plaats in de wereldbeker. Iserbyt staat 3e in het klassement met 39 punten achterstand op leider Laurens Sweeck. Voor van Empel valt het nog mee. Ze staat met 65 punten voorsprong aan de leiding, maar bij een plaats in de top 3 komt Puck Pieterse weer op minder dan een cross achterstand.

Ook liet de ploeg weten dat van Empel niet in Heusden-Zolder zal rijden. Daardoor was Val di Sole de laatste wedstrijd van haar voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Vanaf Nieuwjaar rijdt ze voor Jumbo-Visma. Iserbyt is nog onzeker voor Heusden-Zolder. Over zijn deelname zal later nog beslist worden.