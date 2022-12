Pauline Ferrand-Prévot twijfelt over WK-deelname in Hoogerheide

Pauline Ferrand-Prévot is niet zeker van het WK in Hoogerheide. Ze kent momenteel een fysiek ongemak.

Na de cross in Gavere kloeg Pauline Ferrand-Prévot bij Franse media. Ze had een lichte blessure, maar kon nog niet zeggen wat het was. Ondertussen weet ze dat het over pijn in de heup gaat.

Ferrand-Prévot ging met haar ploeg INEOS Grenadiers bekijken of ze begin februari het WK in Hoogerheide kan rijden. Momenteel is dat nog geen uitgemaakte zaak door haar blessure. Nochtans was dat haar hoofddoel.

In 2015 werd Ferrand-Prévot al eens wereldkampioen. Ze won toen verrassend in Tabor en klopte toen Sanne Cant in de spurt.