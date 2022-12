Van Anrooij even jager maar Pieterse is de sterkste bij de vrouwen, Alvarado pakt leiding in klassement

Puck Pieterse en Shirin van Anrooij hebben het publiek in Diegem op een mooie strijd getrakteerd. Aan het eind waren de verschillen duidelijk.

Bij afwezigheid van Van Empel is Puck Pietserse steevast de topfavoriete in het vrouwenveldrijden en dat was in Diegem niet anders. Met het vertrouwen zat het wel snor bij de Nederlandse van Alpecin-Deceuninck na haar recente overwinningen. Ze was ook vastberaden om de verwachtingen opnieuw in te lossen. Pieterse ontwikkelde in de eerste ronde een genadeloos tempo en de vogel was al gaan vliegen.

In de loop van de wedstrijd bleek ook wel dat Van Anrooij erg fluks door het zand reed. Halfweg cross kon ze een flinke hap van haar achterstand wegknabbelen en zo keerde de spanning helemaal terug. Aan Van Anrooij om te blijven jagen op eventuele prooi Puck Pieterse om nog te kunnen hopen om die laatste negen seconden dicht te knallen.

PIETERSE BEHEERST VOORSPRONG PRIMA

Pieterse bleef het echter allemaal good beheersen en kon in de slotronde opnieuw verder wegrijden. Een mooie overwinning voor Pieterse om aan haar palmares toe te voegen. Van Anrooij werd tweede. Alvarado derde en zij is ook de nieuwe leidster in het klassement van de Superprestige.