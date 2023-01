Trainer hakt de knoop door: "Geen WK voor Tom Pidcock"

Tom Pidcock zal zijn wereldtitel in het veldrijden niet verdedigen in Hoogerheide binnenkort.

Dat zei trainer Kurt Bogaerts bij Sporza tijdens de Grote Prijs Sven Nys toen zijn poulain aan de leiding reed in Baal. Pidcock was vorig jaar de enige van de 'grote 3' die de oversteek maakte naar de Verenigde Staten om voor de wereldtitel te strijden en veroverde dan ok de regenboogtrui.

Dit jaar is het WK in het Nederlandse Hoogerheide met Mathieu Van der Poel en Wout van Aert maar dus zonder Pidcock die zijn trui niet zal verdedigen. "We willen ons focussen op een goed klassiek voorjaar", wist Kurt Bogaerts nog over de beslissing te vertellen.