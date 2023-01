Christoph Roodhooft panikeert niet na Koksijde: "Dat Mathieu vorig jaar een volledige winter heeft gemist, vraagt tijd en kunnen we niet zomaar inhalen"

Mathieu van der Poel moest in Koksijde meer dan anderhalve minuut toegeven op Wout van Aert.

Mathieu van der Poel moest vorig seizoen zijn veldritseizoen al na anderhalve cross stopzetten door blijvende rugproblemen. Hij kon in die winter niet heel veel trainen en kwam half maart in Milaan-Sanremo weer in het peloton.

Deze winter had Van der Poel nog geen last gehad van die rug, tot donderdag in Koksijde. Ploegmanager Christoph Roodhooft minimaliseert het grote verschil met Wout van Aert. "Als je ziet dat het je dag niet is, dan maakt het uiteindelijk weinig uit met hoeveel verschil je verliest", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Oude niveau halen moeilijk

De rug blijft wel een probleem, maar ook de frisheid en scherpte ten opzichte van Wout van Aert mist Van der Poel op dit moment. Roodhooft wijst op die gemiste winter van vorig jaar. "Je ziet bij meerdere renners dat ze niet zomaar opnieuw hun oude niveau halen. Dat geldt dus ook voor Mathieu", zegt hij nog.

Zondag in Zonhoven volgt er weer een nieuw duel met Van Aert. Daarna gaan beide heren op stage in Spanje en rijden ze op 22 januari opnieuw in het veld tegen elkaar in Benidorm.