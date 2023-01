Bersterke Van Aert domineert ook in de Kuil van Zonhoven en rijdt opnieuw ver weg van Van der Poel

Wout van Aert is dé dominante factor in dit veldritseizoen. Daar kan ook Mathieu van der Poel weinig tegenin brengen.

Ondanks zijn rugproblemen zakte ook Van der Poel af naar Zonhoven. Niet ideaal was dan dat de Nederlander even onderuit ging in de eerste ronde, zonder erg. Voor het overige was zijn start net prima en vergezelde hij Vanthourenhout en Van Aert aan de kop.

Ook de Europese kampioen klampte dus even aan, al kwam de verwachte strijd Van Aert-Van der Poel er wel. De Belgische kampioen ging zijn eeuwige rivaal alvast onder druk zetten. Van der Poel had nog wel een eerste antwoord in huis, maar ging nadien steeds meer fouten maken.

VAN AERT KIEST HET HAZENPAD

Het sein voor Van Aert om het hazenpad te kiezen. Dat Van der Poel terugviel tot bij Vanthourenhout en Sweeck, was eigenlijk al de beslissing in de wedstrijd. Van Aert gunde de tegenstand geen greintje hoop en dat was te zien aan de oplopende kloof. Zo ging het van 15 naar 35 seconden en dan richting een minuut en meer. Van Aert was weer bezig om een statement neer te zetten.

Het grote verschil uit Koksijde was zeker geen toevalstreffer: Wout van Aert is gewoon dé man van de laatste veldritmaanden. Van der Poel reed nog wel weg van zijn twee kompanen, om zo op zijn minst de tweede plaats veilig te stellen. Zo namen de twee grote tenoren toch weer die eerste plaatsjes in. Sweeck ontdeed zich nog van Vanthourenhout in de strijd om plek 3.